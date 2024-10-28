Güler ve Bolat terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ı ziyaret etti

Bolat, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte ülkenin göz bebeği, Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik kurumlarından TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:
"Ziyaretimiz kapsamında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, ilgili yöneticilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla mücadele eden TUSAŞ ekibiyle bir araya geldik. Türkiye'miz karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz."
Bugün Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte ülkemizin göz bebeği, Milli Teknoloji Hamlemizin stratejik kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun… pic.twitter.com/inCw6NFcWI— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) October 28, 2024
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