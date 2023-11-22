Gümede çıkan yangında avcı öldü

Balıkesir'de ava çıkan Ömer Özten (29), beklediği gümede meydana gelen yangında hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Gümede çıkan yangında avcı öldü

Olay, Manyas ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Ömer Özten, 20 Kasım akşamı avlanmak için Bostanlık mevkisine gitti. Kahvaltıya geleceğini söyleyip, dönmeyen oğlunu aramak için bölgeye giden Sezai Özten, avlanmak için beklenen gümenin yandığını gördü. İçeri giren Özten, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

Özten'in ısınmak için tüp yaktığı, bu sırada gaz sıkışması sonucu patlama yaşandığı, çıkan yangın sonrasında da Ömer Özten'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay ile ilgili Manyas Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Öte yandan Sezai Özten'in 2 çocuğu olduğu, 1 oğlunu da trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

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