Gümrük Muhafaza 922 milyon liralık kaçakçılığı önledi

Kaynak: Haber Merkezi
Gümrük Muhafaza 922 milyon liralık kaçakçılığı önledi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 922 milyon lira değerinde uyuşturucu, gümrük kaçağı altın, sigara, yedek parça ve eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçakçılık operasyonlarıyla ilgili açıklama. Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı mart ayının ilk haftasında yapılan çalışmalarda, yaklaşık 34 milyon lira değerinde, 49 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri ayrıca, Kapıköy, Dereköy, Kapıkule Gümrük Kapıları gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira tutarında 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 BİN 326 YEDEK PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'nde kaçak yedek parça operasyonu..Türkiye'ye getirilen iki konteyner, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Yapılan incelemede, çeşitli markalara ait hava yastığı, ekran, far, gösterge paneli ve beyin olmak üzere topamda, 4 bin 203 otomotiv yedek parçası ele geçirildi.

Yine Kocaeli'de, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında şüpheli olarak değerlendirilen bir konteyner mercek altına alındı. İncelemede 123 oto motor parçası ele geçirildi. Gümrük kaçağının 90 milyon lira olduğu belirtildi.

KAPIKULEDE 10,5 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA YAKALANDI

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında bir tır X-Ray taramasından geçirildi. Araçta 15 bin elektronik sigara, 40 kulaklık, 10 telsiz ve 3 püskürtme tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi. Altın operasyonlarında ise 700 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi.

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