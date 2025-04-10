Gümüş yükselişini sürdürüyor

Küresel emtia piyasaları Perşembe günü yeniden hareketlendi. Gümüş fiyatları ons başına 31 doların üzerine çıkarak art arda ikinci seansta yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı tarifeler politikasında yaptığı son değişiklik sonrası geldi. Trump, ABD’nin çoğu ticaret ortağından yapılan ithalata uygulanan yeni gümrük vergilerini 90 gün boyunca yüzde 10’a düşürdü. Bu hamlenin amacı, taraflar arasında daha yapıcı bir müzakere süreci başlatmak olarak değerlendiriliyor.

Ancak ABD’nin en büyük ticaret partnerlerinden biri olan Çin, bu geçici indirimden muaf tutuldu. Pekin’den yapılan ithalata uygulanan yüzde 125’lik ağır vergi, Washington ile Pekin arasında süregelen misilleme savaşlarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Bu durum, piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin devam ettiği algısını güçlendiriyor. Bu tür kriz dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metallere olan talep artıyor.

Gümüşte 4 aylık zirve

FED YETKİLİLERİNDEN STAGFLASYON UYARISI

ABD Merkez Bankası’nın son toplantı tutanakları da piyasaların yönünü etkileyen önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Trump’ın ticaret politikalarının, özellikle yüksek tarifelerin uzun vadeli ekonomik sonuçları olabileceğine dair endişeler de tutanaklara yansıdı. Yetkililer, küresel ticaretin baskı altına girmesinin istihdam piyasasında dalgalanmalara yol açabileceği görüşünde birleşti. Bu nedenle, FOMC üyeleri önümüzdeki süreçte ekonomik verilerin çok daha dikkatli izlenmesi gerektiğini belirtti.

Fiyatlar düşüyor, kaygılar artıyor: Çin’de enflasyon negatif seyrediyor

Özellikle gümüş gibi endüstriyel kullanımı da olan değerli metaller, hem ekonomik aktiviteye dair beklentiler hem de güvenli liman arayışları nedeniyle çift yönlü baskı altında kalabiliyor. Ancak mevcut koşullar altında güvenli liman niteliği daha baskın çıkıyor. Uzmanlara göre, ABD-Çin arasındaki gerilim sürerse ve stagflasyon endişeleri derinleşirse gümüş fiyatlarında 32 dolar seviyeleri de kısa vadede test edilebilir.