Gümüşhane kışı erken getirdi. Köyler bembeyaz oldu. Kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde sabaha karşı gerçekleşen kar yağışı ile birlikte dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

KAYNAK: İHA
Gümüşhane kışı erken getirdi. Köyler bembeyaz oldu. Kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı


İl genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sabaha kadar etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı olarak gerçekleşti. Kentin 2 bin metre ve üzerindeki zirve ve geçitlerinin birçoğu kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle Abdalmusa, Artabel ve Zigana Dağının yüksekleri, Kazıkbeli, Camiboğazı, Çakırgöl yaylalarıyla Kostan Dağı geçidi beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da aynı orantıda düşerek yükseklerde 1 derece ve altına indi.

aw056167-03.jpg

Çalışmak için gittiği Camiboğazı Yaylasında sabah kalktığında beyaz örtüyle karşılaşan Emrullah Duranoğlu, “Şuanda Gümüşhane’nin Camiboğazı Yaylasındayız. Akşam saatlerinde yağmurla başlayan yağış gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışına çevirdi.

aw056167-05.jpg

Çalışmak için gelmiştik buraya ama şuan yer yer 6-7 santimetre kar yüksekliği var. Kar berekettir. Biz de güneşin gelmesini bekleyeceğiz artık” dedi.
Yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesiyle Gümüşhane’de hava sıcaklıklarının da aynı oranda artması bekleniyor.

aw056167-07.jpg

Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hırsızlar suçüstü yakalandı Gündem
Hırsızlar suçüstü yakalandı
Bir bomba da petrole düştü. Sürücülere eyvah dedirtecek gelişme Ekonomi
Bir bomba da petrole düştü. Sürücülere eyvah dedirtecek gelişme
Maya otu regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Maya otu regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor
Maya otu romatizmaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Maya otu romatizmaya iyi geliyor
'Rocky'nin efsane yıldızı hayatını kaybetti Magazin
'Rocky'nin efsane yıldızı hayatını kaybetti
Eşini gaipten sesler duyduğunu iddia edip öldüren kocanın hastane raporu şaşırttı Gündem
Eşini gaipten sesler duyduğunu iddia edip öldüren kocanın hastane raporu şaşırttı
Elazığ'da Filistin yürüyüşü Gündem
Elazığ'da Filistin yürüyüşü