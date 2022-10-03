3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacak

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:40
Takip Et

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacak

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacak
+
Aa
-

Basın İlan’da “25 Kalem İlaç Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 25 Kalem İlaç Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sağlık Müdürlüğümüz tarafından aksi belirtilmedikçe; sipariş (faks,mail veya iadeli taahhütlü olarak yapılan sipariş) tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde peyderpey, ilgili sağlık tesisinin deposuna ihtiyaç listesinde belirtilen miktarları aşmamak kaydıyla teslim edeceklerdir. Sözleşmenin süresi bittikten sonra kesinlikle mal teslimi yapılmayacak olup, yapılması halinde bedeli ödenmeyecektir.İdare tarafından belirlenen mal teslim tarihlerinin ve miktarlarının yine idare tarafından değiştirilmesi gerektiğinde idare yükleniciye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.10.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılan istekli Sağlık Bakanlığınca veya Yetkili Kurumlarca verilmiş olan;

1-Ecza Deposu ise “Ecza Deposu Ruhsatnamesi” ni veya

2- İmalatçı (Üretici) veya İthalatçı İse “Ürün İmal (Üretim) ve İthal İzin Belgesi”ni, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
5
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
6
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.