Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacak

Basın İlan’da “25 Kalem İlaç Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 25 Kalem İlaç Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sağlık Müdürlüğümüz tarafından aksi belirtilmedikçe; sipariş (faks,mail veya iadeli taahhütlü olarak yapılan sipariş) tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde peyderpey, ilgili sağlık tesisinin deposuna ihtiyaç listesinde belirtilen miktarları aşmamak kaydıyla teslim edeceklerdir. Sözleşmenin süresi bittikten sonra kesinlikle mal teslimi yapılmayacak olup, yapılması halinde bedeli ödenmeyecektir.İdare tarafından belirlenen mal teslim tarihlerinin ve miktarlarının yine idare tarafından değiştirilmesi gerektiğinde idare yükleniciye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.10.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılan istekli Sağlık Bakanlığınca veya Yetkili Kurumlarca verilmiş olan;

1-Ecza Deposu ise “Ecza Deposu Ruhsatnamesi” ni veya

2- İmalatçı (Üretici) veya İthalatçı İse “Ürün İmal (Üretim) ve İthal İzin Belgesi”ni, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.