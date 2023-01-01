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  • Garajdaki traktöre aşırı hız cezası. ‘Traktörün hızı en fazla 30 ama 105'le radara girmiş’

Garajdaki traktöre aşırı hız cezası. ‘Traktörün hızı en fazla 30 ama 105'le radara girmiş’

Gümüşhane’de yaşayan emekli öğretmen Muhsin Aslan'ın köyünde garajından çıkarmadığını söylediği traktörüne Şereflikoçhisar’da aşırı hız nedeniyle ceza kesildi. Plakasına gelen cezaya itiraz eden Aslan, “Traktörümün hızı zaten en fazla 30 kilometre ama 105’le radara girmiş” dedi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 15:05
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Gümüşhane’de garajdaki traktöre hızla radara girmekten bin 823 TL ceza. Traktörün hızı en fazla 30 ama 105'le radara girmiş

Garajdaki traktöre aşırı hız cezası. ‘Traktörün hızı en fazla 30 ama 105'le radara girmiş’
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Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yeniyol köyünde çiftçilikle uğraşan emekli öğretmen Muhsin Aslan, salı günü köy muhtarı tarafından kendisine iletilen trafik cezasını görünce şok yaşadı. Ceza makbuzunu inceleyen Aslan, garajından bile çıkarmadığını ifade ettiği traktörünün 8 Aralık 2022 tarihinde Ankara Şereflikoçhisar-Aksaray yolunda 105 kilometre hızla radara girmekten bin 823 TL ceza aldığını gördü. Kış aylarında traktörünü kullanmadığını ve hız göstergesinin 30 kilometre üzerine çıkmadığını belirten Aslan, hayatında Şereflikoçhisar’a dahi gitmediğini söyleyerek, cezanın iptali için dilekçeyle talepte bulundu.

“GARAJDAKİ TRAKTÖRÜN ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA NE İŞİ VAR”

Traktörler için hız sınırının 20 ila 30 kilometre arasında değiştiğini ve traktörünün 30 kilometre hıza zor ulaşabildiğini söyleyen Muhsin Aslan, “Salı günü şehre indiğimde muhtar bana bir ceza getirdi. Ben de şaşırdım o anda. Dedi ki 'Bu plaka senin mi?', ben de 'Evet' dedim ama traktör bu. '105 kilometre hızla radara girmişsin' dedi. Ben de gidip bu duruma itiraz ettim. Ben bu cezayı Şereflikoçhisar-Aksaray yolunda yemişim. Bu traktörün oraya gitmesi imkansız. Ben daha önce Şereflikoçhisar’a gitmedim, tanımıyorum bile. Biz şaşırdık tabii, hele bir de traktörün plakası olunca ben iyice şaşırdım. Benim traktörüm garajda duruyor. Kış günü traktörün Şereflikoçhisar’da ne işi var. Benim traktörümün hızı zaten en fazla 30 kilometre ama 105’le radara girmiş” dedi.

"ŞOK YAŞADIM"

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Muhsin Aslan’ın oğlu Ahmet Aslan da, “Babam bana bunu söylediğinde ben bunun şokunu yaşadım. Zaten Gümüşhane sınırları içerisinde yemiş olsa bu cezayı yine anlamlandırırsın ama Şereflikoçhisar’da yemiş ve 105 kilometre hızdan yemiş. Bu mümkün değil. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Dilekçemizi de verdik zaten. Bu az bir ceza değil, inşallah düzeltirler” diye konuştu.

Gümüşhane’de geçtiğimiz günlerde bir kamu kurumunda çalışan Emrah Bal’ın da aracına Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde iken 750 kilometre uzaklıktaki Ankara’da 427 TL’lik trafik cezası yazıldığı ve Bal'ın durumu mahkemeye aksettirdiği öğrenildi.

(Kaynak: İHA)

 

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Rallici Rıfat
1.01.2023 16:16
Hoca hızı gösteren resmi nereden buldunuz ? Bu resim size mi gönderildi ?. Eğer öyleyse bunu gönderen yer bir traktörün bu hızı yapamayacağını bilmiyor mu ? Bunu çok merak ediyorum  
 
Doymadınız mı
1.01.2023 15:46
Saraya yeni araçlar alınmış, hanım milletvekillerinin denizde mahremiyetlerini korumak için lüks tekneye ihtiyaçları var. Para lazım vatandaşlardan bir şekilde çıkaracaklar bu parayı...  
 
TC Bursa
1.01.2023 15:29
Ben bu ülkede nedense hiç bir şeye şaşırmıyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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