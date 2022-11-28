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Karadeniz fıkrası gibi trafik cezası şaka değil gerçek

Samsun’da Karadeniz fıkralarına örnek olacak trafik cezası hem de gerçek. Otomobilin start-stop özellikliği ışıklarda araması stop eden sürücüye fahri trafik müfettişi tarafından ceza kesildi. Sürücü 196 liralık cezaya itiraz etti.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:54
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Otomobilin özelliği nedeniyle ceza yedi. Samsun'da Karadeniz fıkrası gibi trafik cezası

Karadeniz fıkrası gibi trafik cezası şaka değil gerçek
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Karadeniz’de fıkralara konu olacak bir trafik cezası kesildi. Samsun'un  İlkadım ilçesinde pazarlamacı olarak çalışan Ersel Sezgin (30), kiraladığı araç ile kırmızı ışıkta bekledi. O sırada otomobilin start-stop özelliği devreye girince araç stop etti. Bu sırada çevrede olan bir fahri trafik müfettişi Ersel Sezgin’e, “Kavşakta aracın motorunu durdurmak” suçundan trafik cezası yazdı. Ceza yediğini eve gelen tutanak ile öğrenen Sezgin, cezayı ödeyip karara itiraz etti.



“CEZA NEDENİ GÖRÜNCE GÜLDÜM"
Cezayı ödemeye gittiğinde yetkililerin de kendisine güldüğünü ifade eden Ersel Sezgin, “Aracımla kavşakta ışıkların orada durdum. Arabamda start-stop özelliği olduğu için de ışıklarda durunca araç otomatik olarak stop etti. Stop ettiğinde tekrar çalıştığı için benim arkamdan evime trafik cezası geliyor. O yüzden şu anda şaşkınlık içerisindeyim. İlk önce öğrendiğimde güldüm ve emniyet memurlarına söylediğimde onlar da aynı tepkiyi verdiler. Trafik cezasının iptali için adliyeye gidip şikayetçi oldum. Toplam 196 lira ceza kestiler ama erken ödeme olduğu için 149 lira ile ceza ücretini ödemiş oldum” dedi.



“KAVŞAKTA MOTOR STOP ETTİĞİ İÇİN CEZA YEMİŞİM"
Aracın özelliği nedeniyle ceza yediğinin altını çizen Sezgin, “Ceza maddesinde ‘kavşakta motoru durdurmak’ yazıyor. Hiçbir şey sormadan direkt evime ceza gönderilmiş. Aracın yakıtı da bitmiş olabilir, bozulmuş da olabilir. Bunun için ceza yazılmasının çok saçma olduğunu söyleyenler oldu. Sürekli kullandığım bir kavşak ve benden başka bir sürü araba vardı. Arkamdan gelen tek bir ceza var başka da bir şey yok. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Bu şekilde haksız yere yazılan birçok ceza var. Etrafımdan da aynı şekilde bunun gibi birçok hatalı ceza olayları duyuyorum. Milyonlarca kişide olduğu gibi benim arabamda da start-stop özelliği var ve bundan dolayı ceza yemek sadece komik geliyor. Sadece gereğinin yapılmasını, haksız cezaların uygulanmamasını istiyoruz” diye konuştu.
Ersel Sezgin, kendisine yazılan cezanın iptal edilmesi için Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yaptı.

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alıkınık
28.11.2022 16:04
akp aç ne yapsın  
 
Ama kime kime, sana bana.
28.11.2022 16:03
Eğitim şart.  
 
Dış güçler düşmanı
28.11.2022 15:57
Heryerden cehalet fışkırıyor 20yılda ülkeyi getirdikleri nokta bu.  
 
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