19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gümüşhane'de kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Gümüşhane'de kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:33
Takip Et

Gümüşhane’de kapalı köy yolları açıldı

Gümüşhane'de kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Gümüşhane'de hafta içinde aralıklı gerçekleşen kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda tamamen açıldı.

Hafta içi şehrin özellikle Karadeniz’e yakın ilçelerinde etkili olan ve aralıklı devam eden kar yağışının ardından kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan 74 köy yolunda ekipler yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca ihbar gelen bölgelerde çalışma yaptı.

Yağışın durmasının ardından hummalı bir şekilde çalışmalara başlayan ekipler tüm ilçelerde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 20’den fazla iş makinesi ve aracının yanı sıra gönüllülerle birlikte 30’dan fazla personeli deprem bölgesindeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri köy içi yollar ve ana yollarda genişletme çalışması da yaptı.

Ekipler okullar açılmadan yolları hazır hale getirerek özellikle taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına kavuşması için gerekli tüm çalışmaları tamamladı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
1
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
4
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
5
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Marcelo Olympiakos'tan ayrıldı. Bonservisi tekrardan elinde
﻿Marcelo Olympiakos'tan ayrıldı. Bonservisi tekrardan elinde
﻿Marcelo Olympiakos'tan ayrıldı. Bonservisi tekrardan elinde
﻿Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
﻿Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
﻿Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
﻿Rüyada doktor görmek ne anlama geliyor? Rüyada doktor görmek ne demek?
﻿Rüyada doktor görmek ne anlama geliyor? Rüyada doktor görmek ne demek?
﻿Rüyada doktor görmek ne anlama geliyor? Rüyada doktor görmek ne demek?
﻿Lukaku eski dostu Atsu'yu unutmadı
﻿Lukaku eski dostu Atsu'yu unutmadı
﻿Lukaku eski dostu Atsu'yu unutmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.