Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş' den (HEAŞ) yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 20:30'dan itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı olan uçuşlar iptal edilecek olup, 06.02.2023 tarihindeki uçuşlarda yüzde 50 oranında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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