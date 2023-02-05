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Kerem Ökten bu defa Ankara'yı uyardı. Konya tarafından geliyormuş

Sıcaklıkların mevsim normallerine gerilemesinin ardından soğuk hava dalgasının etkili olduğu başkent Ankara beyaza büründü. Meteoroloji kahini Kerim Ökten İstanbul’dan sonra be defada Ankara'yı uyardı

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 20:22
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Kerem Ökten bu defa Ankara'yı uyardı. Konya tarafından geliyormuş

Kerem Ökten bu defa Ankara'yı uyardı. Konya tarafından geliyormuş
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Kerem Ökten’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Başkent Anakara ile ilgili uyarılarda bulundu.

Ökten paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı da ekleyerek “Ankara'nın tamamını kapsayan etkili bir kar yağması için Afyon tarafından gelmesi lâzım. Bu Kar Konya tarafından geliyor. Dolayısıyla, Ankara'nın güney ve doğusu, özellikle Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir tarafı etkili kar alır. Ankara için risk görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

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