Gümüşün yükselişi sürüyor

Gümüş fiyatları, Perşembe günü ons başına 33 dolara yükselerek önceki seansta yaşadığı kayıpları telafi etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil, yarı iletken ve ilaç ithalatına %25 gümrük vergisi uygulama planını duyurması, küresel ticaret savaşına dair korkuları yeniden alevlendirdi.

Trump’tan otomobil, ilaç ve çip ithalatına yeni vergi

Öte yandan, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi "diktatör" olarak nitelendirmesi, Rusya ile süren barış görüşmeleri sırasında piyasaları daha da tedirgin etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ise Ocak ayındaki toplantılarında, enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmeden faiz indirimlerine sıcak bakmadıklarını belirtti. Trump’ın tarifelerinin enflasyona etkisi konusundaki endişeler de piyasa hareketlerini yönlendiren faktörler arasında yer alıyor.

Trump, Zelenskiy'i hedef aldı: Hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak

Jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metallere yönelmesi, gümüş fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.