Gün doğmadan neler doğar atasözünün anlamı nedir?

Gün doğmadan neler doğar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir olayın ya da durumun sonucunu önceden tahmin etmenin zor olduğunu anlamak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Geleceğin belirsiz olduğunu ve beklenmedik şeylerin olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerektiği anlamına gelir.

Bu sebeple, bir şeyin sonucunu önceden kesin bir şekilde bilmemek, sabırlı ve hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade eder.

GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım belki de senden özür diler..."