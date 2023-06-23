Gün içinde en rahatsız eden hastalık

Hemoroid rahatsızlığı ciddi bir sorun. Özellikle gün içinde epey bir sıkıntı veriyor. Peki, bundan doğal yollarla kurtulma yöntemleri var mı? İşte detaylar…

Gün içinde en rahatsız eden hastalık

Hemoroid, anüsün yakınındaki damarların genişlemesi anlamına geliyor. BU sıklıkla yenilen katı besinlerden kaynaklanıyor. Belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Kanama, kaşıntı, şişme ve akıntı.

Hemoroidlere özgü rektal ve anal kanama daha yoğun bir renk ile ayırt ediliyor.
Kaşıntı hissi ve yanma ise, diğer belirtiler arasında yer alıyor. Nedeni damarları doğrudan etkileyen hormonal değişiklikler

Hemoroid 45-65 yaşları arasında daha sık oluşuyor. Hemoroidi önlemek için aktif bir yaşam sürmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ve alkolden uzak durmak gerekiyor.

Hemoroid olmamak için mukozayı tahriş edebilecek tüm yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.

DOĞAL ÇÖZÜMLERİ VAR MI

CADI FINDIĞI
Damar duvarlarının sağlığını destekleyen flavonoidlerin varlığı sayesinde kanamalara karşı etkili…

AT KESTANESİ
At kestanesinin tohumları ve kabuğu aescin, kumarin ve triterpen glikozitler, prosiyanidinler, tanenler ve flavonoidler olarak adlandırılan maddeler içerir. Özellikle aescin en önemli etken maddedir ve flavonoidlerle birlikte bitkiye ödem önleyici ve hemoroide karşı mücadelede iyi özellikler kazandırır. Bu madde damarların normal direnç ve geçirgenliklerini yeniden kazanmasına yardımcı olur.

KIRMIZI ASMA YAPRAĞI

C vitamin açısından yararlı olan kırmızı asma yaprağı damarları büzdğünden dolayı iyi gelecektir.

ALOE VERA

Aloe veranın sağlığa birçok yararı vardır. Tüm sindirim sistemi için bir iltihap önleyicidir, sindirime yardımcı olur.

SELVİ YAĞI

2 damla selvi esansiyel yağını seyreltin, cadı fındığı merhemi veya aynısefa yağı veya kremiyle birlikte hemoroide uygulayın. Bu, varisler ve hemoroid için oldukça etkili bir çaredir.

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