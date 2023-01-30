Zafer Arapkirli futbol yazacak! Günboyu Gazetesi'nden bomba transfer

Bu sezon efsane teknik adam Şenol Güneş ile yeniden yolları kesişen Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet serisiyle yoluna dolu dizgin devam ederken, şampiyonluk yarışında Beşiktaşlıların yeni adresi Günboyu olacak!

Beşiktaşlılığı ile bilinen ve medyanın tanınan yüzü Zafer Arapkirli, artık Beşiktaş yazıları ve değerlendirmeleri ile Günboyu'nda yer alacak.

1957 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Darüşşafaka ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Zafer Arapkirli , 39 yıllık gazeteci. Mesleğe Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı.



1990 yılında gittiği İngiltere'de BBC Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü'nde 6 yıl çalıştıktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Londra'dan; Cumhuriyet, Milliyet, Kanal D, Milliyet, Radikal, NTV, NTVMSNBC, CNBC-e, Dünya gibi gazete, TV, radyo ve internet portallarının muhabir ve/veya köşe yazarı olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra NTV, NTV Radyo, Habertürk TV, ATV, A Haber TV gibi yayın organlarında editör, haber spikeri ve anchorman, Gazeteport ve Yeni Yüzyıl Gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı.

Sıkı bir Beşiktaşlı olduğu bilinen Zafer Arapkirli, artık Beşiktaş yazıları ve değerlendirmeleri ile Günboyu'nda olacak.