Güncelleme alamayacak telefonlar belli oldu

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Oppo Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu.

Bugün ise Oppo Benelux, Android 14 güncellemesi alacak 11 yeni telefonu duyurdu. Paylaşılan listede Find X serisinden Reno ailesine ve hatta A serisine kadar birçok model bulunuyor.

Ayrıca yeni sürümle gelen yeniliklerden bir diğeri de, eski Android uygulamalarına sınırlama getirilmesi olacak.

İŞTE GÜNCELLEME ALACAK TÜM TELEFONLAR:

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno8 Pro

Oppo Reno8

Oppo Reno8T

Oppo Reno7

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro