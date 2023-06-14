Güncelleme alamayacak telefonlar belli oldu

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Oppo Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu.
Bugün ise Oppo Benelux, Android 14 güncellemesi alacak 11 yeni telefonu duyurdu. Paylaşılan listede Find X serisinden Reno ailesine ve hatta A serisine kadar birçok model bulunuyor.
Ayrıca yeni sürümle gelen yeniliklerden bir diğeri de, eski Android uygulamalarına sınırlama getirilmesi olacak.
İŞTE GÜNCELLEME ALACAK TÜM TELEFONLAR:
Oppo A98
Oppo A78
Oppo A77
Oppo A57
Oppo Reno8 Pro
Oppo Reno8
Oppo Reno8T
Oppo Reno7
Oppo Find X5
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X3 Pro