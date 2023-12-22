Günde 1145 lira kazanmanın yolu. Vade derdi olmadan istediğiniz zaman paranızı çekebilirsiniz

Posta’dan Bilal Emin Turan’ın haberine göre; Yatırımlarınızı TL vadeli mevduata koymak istediğinizde yüzde 45-50’lik faizlerden yararlanabilmek için en az 32 vadeyi seçmeniz gerekiyor. Daha düşük vade seçeneklerinde ise faiz oranları yüzde 20-25’lere kadar hatta da altına iniyor.

Ancak ‘para piyasası TL fonları’ ile paranızı bir gün dahi boşta bırakmadan güncel yüksek vadeli mevduat faizlerine yakın bir şekilde vade derdi olmadan gelir edebilirsiniz.

NE KADAR KAZANCIM OLUR?

Para piyasası fonları son dönemde sağladığı günlük getirilerle de adından sıkça söz ettiriyor. Örneğin 1 milyon lirasını bu fonlarda değerlendirenler günde 1.145 liraya varan kazanç elde edebiliyor. Günlük olarak bu getirinin sağlanabilmesi için yıllık mevduat faizinin yüzde 44 olması gerekiyor.

Bir başka deyişle şu anda bazı fonlar, yüzde 44 faizli vadeli mevduat hesabı kadar getiri sunuyor. Üstelik fonlarda 32 veya 92 gün vade bekleme derdi yok. Faiz gecelik işliyor, kazanç da anaparaya ekleniyor ve getiri gün geçtikçe katlanıyor.

VERGİ AVANTAJI SÜRÜYOR

Para piyasası fonları, kısa vadede faiz sunan repo, Hazine bonosu, özel sektör tahvili, mevduat gibi ürünlere yatırım yapıyor. Buradaki getiriler Merkez Bankası’nın faiz artırımına paralel yükseliyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar yatırım yaparsanız fon satışından elde edeceğiniz kazançlar vergiden muaf. Eğer fonlar eğer 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hesapta olursa, istisna sona erse bile, satış tarihi fark etmeksizin vergi istisnası geçerli oluyor.

Örneğin stopaj istisnası 1 Ocak 2024 itibarıyla uzatılmadı, yıl sonuna kadar aldığınız fonu 2025 yılında satsanız bile vergi sıfır olarak hesaplanacak. Aslında bu istisna ile vadeli mevduata göre göre yüzde 5 vergi avantajı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla birikimlerini kısa vadeli değerlendirmek isteyenler için fonlar çok güzel fırsat sunuyor. Fonları uzman ekonomistler yönettiği için yıllık yüzde 0.45 ila yüzde 1.5 arasında yönetim ücreti oluyor.

KREDİ KARTINA TALİMAT!

Kredi kartını sadece harcamalarınız için değil, yatırım için de kullanabilirsiniz. Yatırım fonları bu anlamda önemli bir fırsat sunuyor. Kredi kartınızla dilerseniz tek seferlik dilerseniz düzenli olarak seçeceğiniz fonlara yatırım yapabilirsiniz. Bunun için kredi kartınızdan fon alım talimatı vermeniz yeterli.

Aylık fon alım talimatı genelde 300 ila 10 bin lira arasında olabiliyor. Talimatlar kredi kartına borç olarak kaydediliyor. Fon alımıyla aslında dönem borcunuzun son ödeme gününe kadar parayı işletmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla para piyasası fonuyla bu ayda yüzde 3.3-3.5 civarı getiri anlamına geliyor.

HEPSİNİN AYRI KODU VAR

Fonların hem ismi hem kodu bulunuyor. Genelde fonu yöneten kurum isminin yanında para piyasası fonu veya kısa vadeli serbest fon yazıyor. Ayrıca kaçıncı fon olduğu bilgisi de belirtiliyor. Fonlar hakkında bilgisi olanlar, bu fonları üç harfli kodlarından tanıyor. Örneğin; Rota Portföy Para Piyasası (TL) fonu ‘RPP’, AK Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu ‘BGP’, Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon ‘FSF’, Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ‘IRY’ ve Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fonu ‘FSF’ koduyla işlem görüyor.

ALIŞ SAATLERİNE DİKKAT!

Fonların alım-satım saatleri değişebiliyor. Bunun için mutlaka izahnameleri okunmalı. Bazı fonlar için saat 9.00-13.00 arasında oluyor. Hafta sonu verilen emirler ise ilk işlem gününde ve o gün oluşan fiyata göre gerçekleşiyor. Bazı fonlar işlemleri iş günü ve belirlenen saatlerle sınırlı tutarken, bazı fonlarda 7 gün 24 saat (resmi tatiller dahil) al-sat işlemi yapılabiliyor. Fonları seçerken açıklamalarını okuyup ona göre tercih etmenizde fayda var.

FIRSATLARI KAÇIRMAZSINIZ!

Para piyasası fonları, düşük riskli yapısı ve mevduat kadar getiri sunmasının yanında likit olması yani hemen nakde çevrilebilir özelliği ile oldukça avantajlı. Bir taraftan paranız bir gün dahi boşta kalmayıp getiri sağlarken diğer yandan piyasada doğabilecek fırsatları da kaçırmamış oluyorsunuz. Fonların adet fiyatı çok düşük olduğundan 50 liraya bile fon almanız mümkün.

HAFTA SONLARINI İYİ DEĞERLENDİRİN

Paranın boşta kaldığı günler genelde hafta sonları oluyor. Oysa cuma günü bu TL fon alınsa 3 gecelik bir faiz getirisi elde edilebiliyor. Örneğin 1 milyon liranın günlük kazancı 1.145 liraysa cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere bu üç günde yani bir hafta sonunda 3 bin 435 lira gelir elde edersiniz. Bu, hiç de gözardı edilecek bir kazanç değil! Parayı yönetmek sizin elinizde. O nedenle farklı yatırım enstrümanlarını deneyimleyip birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirin.

PERFORMANSINI DA İNCELEYİN

Alacağınız fonların aylık getirilerini mutlaka kontrol edin. Tüm fonların incelendiği bir de platform var. Buna da Fon Bilgilendirme Platformu ‘TEFAS’ deniyor. Piyasadaki tüm fonlar platformun ‘tefas.gov.tr’ internet adresinden incelenebiliyor. Günlük, aylık ve yıllık getiriler karşılaştırılabiliyor. Karşılaştırma sonucunda en iyi getiri sağlayan fonları, yatırım hesabınız bulunan bankanın mobil uygulamasından ‘yatırımlar’ menüsündeki, ‘fon alım’ sekmesine tıklayarak alabilirsiniz. Uygulama yoluyla piyasada işlem gören güncel tüm Para Piyasası TL Fonları alıp satabilirsiniz. Fon alım işlemini gerçekleştirmek için bazı form ve sözleşmeler bulunuyor. Bunları hızla onaylamak mümkün. Bazı fonlarda ‘nitelikli yatırımcı olma (1 milyon üzeri birikim gibi)’ şartı bulunuyor.

FATURALARDA SON GÜN DETAYI!

Kredi kartı veya faturalarınızı son ödeme gününde öderseniz o aradaki sürede (örneğin 10 gün) paranızı bu fonlarda değerlendirebilirsiniz. Bu sürede değerlenecek parayla elektrik veya su faturanızı karşılayacak bir gelir de elde edebilirsiniz. Örneğin; kart dönem borcunuz 20 bin lirayı günlük yüzde 0.1145 faizle fona yatırırsanız 10 günde 229 lira kazanç sağlarsınız.