Günde bir avuç tüketilen kabak çekirdeği ölümcül hastalıklara meydan okuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Günde bir avuç tüketilen kabak çekirdeği ölümcül hastalıklara meydan okuyor
Günde tüketilen bir avuç kabak çekirdeğini inanılmaz faydaları ortaya çıktı.

Kabak çekirdeği, lezzetli bir kuruyemiş olmasının yanı sıra sağlığa da pek çok fayda sağlıyor. Ancak çoğu kişi kabuklarını çöpe atıyor.

Oysa kabak çekirdeği kabuğu da vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin kaynağı.

Kabak çekirdeği kabuğu, demir, selenyum, magnezyum ve çinko gibi önemli mineraller içeriyor.

Çinko, prostat büyümesini önlemeye yardımcı oluyor.

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Ayrıca kabak çekirdeği kabuğunda bulunan triptofan, serotonin ve melatonin hormonlarının üretimini artırarak uykusuzluğa iyi geliyor.

Kabak çekirdeği kabuğu, fitosteroller sayesinde kötü kolesterolü düşürüyor ve damar sertliğini engelliyor. Güçlü antioksidanlar da saç dökülmesini azaltıyor.

Kabak çekirdeği kabuğunu tüketmek için iyice çiğnemek gerekiyor. Rondodan geçirmek de bir seçenek.

Ancak fazla tüketmek kilo ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden günde en fazla 1 avuç öneriliyor.

Ayrıca kabak çekirdeklerini kavurmadan çiğ olarak yemek daha sağlıklı.

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