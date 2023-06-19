Ölümcül hastalıklardan koruyor. Çekirdeklerini sakın atmayın. Faydaları daha fazla artıyor

Beslenme alışkanlığınıza yaz aylarının sevilen meyvesi üzümün çekirdeği eklendiği zaman faydaları dikkat çekiyor. Üzümün çekirdeği eklendiğinde kansere karşı koruyor ve kalp krizi riskini en aza indirgediği bildirildi.

Ölümcül hastalıklardan koruyor. Çekirdeklerini sakın atmayın. Faydaları daha fazla artıyor

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında öğrenilen yeni faydalar ve farklı tüketim çeşitleri ile daha sağlıklı ve fit bir yaşamın olacağının altı çizildi.

Beslenme alışkanlığınıza yaz aylarının sevilen meyvesi üzümün çekirdeğini de eklediğiniz zaman faydalarına şaşıracağınız bildirildi.

ÜZÜM NEDİR?

Üzüm, yaprak döken odunsu asmaların vitis cinsinden çiçekli bitki meyvesinin adıdır. Üzüm dünyada kültürü yapılan en eski meyve türlerinden biridir. Üzümler sofralık üzüm olarak taze yenebilir veya şarap, reçel, üzüm suyu, jöle, üzüm çekirdeği özü, kuru üzümler, sirke ve üzüm çekirdeği yağı yapımında kullanılabilir.

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İŞTE ÜZÜM ÇEKİRDEKLERİNİN FAYDALARI:

-Kansere karşı koruyor

-Kalp krizi riskini en aza indirger

-Üzüm çekirdeğinin kendisi ve üzüm çekirdeği yağı beyin sağlığı üzerine oldukça etkilidir.

-Alzheimer hastalığı riskini önleyen çekirdekler, daha güçlü bir hafızaya sahip olmanızı sağlar.

-Sivilce oluşumunu önler.

-Kanı zararlı maddelerden temizler

-Kan şekerini düzenliyor.

-Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

-Bağışıklığı güçlendiriyor.

- Bağırsak ve böbrek florasını korur.

-İltihap ve enfeksiyondan arındırıyor.

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