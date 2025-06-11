Günde bir fincan yetiyor! Kolesterolü düşürüp kalbi güçlendiriyor

Günde sadece bir fincan nohut tüketmenin, kolesterol seviyelerini düşürmede ve kalp sağlığını korumada güçlü bir etkiye sahip olduğu, yeni bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

Beslenme uzmanları ve kardiyologlar, bu mütevazı baklagilin, hem kötü kolesterolü (LDL) düşürdüğünü hem de iltihabı azaltarak kalp-damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Nohut, sofralarda sadece lezzetli bir seçenek olmaktan çıkıp, kalp sağlığı için vazgeçilmez bir müttefik haline geldi.

BİLİMSEL BULGULAR NOHUTUN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU

Kanada’da Toronto Üniversitesi’nden beslenme bilimleri profesörü Dr. David J.A. Jenkins liderliğinde yapılan bir çalışma, nohut gibi lif açısından zengin baklagillerin kolesterol üzerindeki etkilerini inceledi.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bu araştırmaya göre, günlük 100 gram (yaklaşık bir fincan) nohut tüketimi, LDL kolesterol seviyelerini ortalama 6.6 mg/dl düşürüyor. Ayrıca, nohutun içerdiği çözünür lifler, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltarak kan lipid seviyelerini dengelemeye yardımcı oldu.

Dr. Jenkins, “Nohut, sadece kolesterolü düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda damar sağlığını destekleyen anti-inflamatuar özellikleriyle kalp krizine karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor” dedi.

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Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Prof. Dr. Walter Willett da nohutun faydalarına dikkat çekti:

“Nohut, lif, bitkisel protein ve antioksidanlar açısından zengin bir besin. Düzenli tüketimi, inflamasyonu azaltarak kalp sağlığını destekliyor ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor.”

Willett, nohutun Akdeniz tipi beslenme modelinde önemli bir yer tuttuğunu ve bu diyetin kalp-damar hastalıklarını önlemedeki başarısının kanıtlandığını vurguladı.

NOHUTUN KALP SAĞLIĞINA KATKILARI

Nohutun kolesterol düşürücü etkisi, içerdiği çözünür liflerden kaynaklanıyor. Bu lifler, bağırsaklarda kolesterolü bağlayarak vücuttan atılmasını sağladı. Ayrıca, nohutun düşük glisemik indeksi, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek diyabet riskini azaltıyor; bu da kalp sağlığı için ek bir avantaj sağladı.

Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Donald Hensrud, “Nohut, LDL kolesterolü düşürerek damar sertliği riskini azaltıyor. Aynı zamanda damar elastikiyetini artırarak kan akışını iyileştiriyor” dedi. Hensrud, nohutun omega-3 yağ asitleri ve magnezyum gibi besin öğeleriyle kalp ritmini düzenlemeye de katkıda bulunduğunu ekledi.

American Heart Association Journal’da yayımlanan bir başka çalışma, nohut gibi baklagillerin düzenli tüketiminin, kalp hastalıkları riskini %10’a kadar azalttığını gösterdi.

Araştırma, nohutun antioksidan özelliklerinin, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önleyerek kalp kaslarını koruduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, nohutu kalp dostu bir diyetin temel taşlarından biri haline getirdi.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Beslenme uzmanları, nohutun haftada en az iki kez tüketilmesini önerdi:

“Nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi baklagiller, bitkisel protein kaynakları olarak hayvansal yağ içeren gıdalara mükemmel bir alternatif. Haşlanmış nohut, salatalara eklenebilir veya humus olarak tüketilebilir.”

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Stanford Üniversitesi’nden Dr. Christopher Gardner ise nohutun lif içeriğinin sadece kolesterolü düşürmekle kalmayıp, bağırsak sağlığını desteklediğini ve genel metabolik sağlığı iyileştirdiğini söyledi. Gardner, “Nohut, hem lezzetli hem de ekonomik bir besin. Günlük diyetinize kolayca entegre edilebilir” dedi.

NOHUT TÜKETMENİN KOLAY YOLLARI

Uzmanlar, nohutun diyetlere kolayca dahil edilebileceğini vurguladı. Haşlanmış nohut, salatalarda, çorbalarda veya ana yemeklerde kullanılabilir. Humus, nohut unuyla yapılan ekmekler veya nohut cipsi gibi atıştırmalıklar da sağlıklı alternatifler sunuyor. Ancak, uzmanlar nohutu kızartmak yerine haşlama veya fırınlama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

NOHUT, KALBİN YENİ DOSTU

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, nohutun kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

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Günde sadece bir fincan nohut, kolesterolü dengelemek, iltihabı azaltmak ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürmek için güçlü bir adım. Sofralarınıza bu küçük ama etkili baklagili ekleyerek, kalbinize uzun vadeli bir iyilik yapabilirsiniz.

Kolesterol seviyelerinizle ilgili endişeleriniz varsa, diyetinize nohut eklemeden önce bir doktor veya diyetisyene danışmanız önerildi.