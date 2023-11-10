Günde en az 8 bardak su içilmeli efsanesi çöktü mü?

Su tüketiminin sağlığınız için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Peki, günde ne kadar su içmeliyiz? Günde en az 8 bardak su içmek gerektiği miti yıkıldı mı? İşte cevaplar…

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Günde en az 8 bardak su içilmeli efsanesi çöktü mü?

Günde ne kadar su içmeniz gerektiği, kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak belirlenen bir miktara bağlıdır.

Günde ne kadar su içmek gerektiği sorusunun artık bir efsane olarak görülmesi gerekir.
Elektrik direnci olmayan bir malzeme bulmak için yüzyıldan fazla bir süredir araştırma yapan bilim insanları, oda sıcaklığında ve normal basınçta süperiletken bir malzeme yarattıklarını iddia eden bir Koreli fizikçiler ekibinin çalışmasını anlatıyor.

Sıvı alımının yeterli olması, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için şarttır.

Peki, ama neden 8 bardak kuralı doğru değil? İşte bilmeniz gerekenler…

DAHA FAZLA SIVI KAYBETTİĞİNİZ İÇİN!

Günlük su ihtiyacınız, yaşınız, cinsiyetiniz, kilonuz, aktivite düzeyiniz ve hava durumu gibi faktörlere göre değişir.

Örneğin, spor yapan biri, terleme yoluyla daha fazla sıvı kaybettiği için daha çok su içmelidir.

Bununla birlikte, genel olarak bir yetişkinin günde yaklaşık 2-3 litre su içmesi tavsiye edilir.

Bu miktar, yaklaşık olarak 8-10 bardak suya eşittir. Ancak, bu miktarın sizin için tam olarak uygun olup olmadığını öğrenmek için bir doktor veya beslenme uzmanıyla görüşmeniz gerekebilir.

SADECE SU İÇMENİZ GEREKMEZ

Ayrıca, sadece su içmeniz gerekmez. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvıyı diğer içeceklerden de sağlayabilirsiniz.

Örneğin, çay, kahve, süt veya meyve suyu gibi içecekler de sıvı ihtiyacınızı karşılayabilir.

Ancak, şekerli içeceklerden uzak durmanız tavsiye edilir çünkü bunlar vücuttaki sıvı dengesini bozabilir.

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