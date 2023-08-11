Günde kaç bardak su içilmeli? Efsane çöktü mü?

Life724.com sitesindeki habere göre; Günde kaç bardak su içilmesiyle ilgili kişisel ihtiyaçlarınıza göre belirlenmiş bir miktarın uygun olduğu vurgulandı. Günde kaç bardak su içilmesi gerektiği sorusu artık bir efsane olarak kabul edilmelidir.

Sağlıklı bir yaşam için yeterli miktarda su içmek önemlidir. Peki, ama 8 bardak kuralı neden yanlış? İşte bilmeniz gerekenler...

VÜCUTTAN DAHA FAZLA SIVI KAYBEDER!

Yaşınız, cinsiyetiniz, kilonuz, aktivite seviyeniz ve hava koşulları gibi faktörler, günlük su ihtiyacınızı belirler. Örneğin, spor yapan bir kişi daha fazla su içmelidir çünkü terleme ile vücuttan daha fazla sıvı kaybeder.

Bununla birlikte, genel olarak yetişkin bir insanın günde ortalama 2-3 litre su içmesi önerilir. Bu miktar, yaklaşık olarak 8-10 bardak suya denk gelir. Ancak, bu miktarın tam olarak sizin için uygun olup olmadığını anlamak için bir doktor veya diyetisyenle konuşmanız gerekebilir.

SU İÇMENİZ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Ayrıca, sadece su içmeniz gerektiği anlamına gelmez. Vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı diğer içeceklerden de alabilirsiniz. Örneğin, çay, kahve, süt veya meyve suları da sıvı ihtiyacınızı karşılayabilir.

Ancak, şekerli içeceklerden kaçınmanız önerilir çünkü bunlar vücuttaki sıvı dengesini bozabilir.