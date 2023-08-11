Günde kaç bardak su içilmeli? Efsane çöktü mü?

Yaşamınızı sağlıklı olarak devam ettirmek için suyun önemi biliniyor. Peki, günde kaç bardak su içilmeli? Günde en az 8 bardak su içilmeli efsanesi çöktü mü? İşte soruların cevabı…

Günde kaç bardak su içilmeli? Efsane çöktü mü?

Life724.com sitesindeki habere göre; Günde kaç bardak su içilmesiyle ilgili kişisel ihtiyaçlarınıza göre belirlenmiş bir miktarın uygun olduğu vurgulandı. Günde kaç bardak su içilmesi gerektiği sorusu artık bir efsane olarak kabul edilmelidir.

Sağlıklı bir yaşam için yeterli miktarda su içmek önemlidir. Peki, ama 8 bardak kuralı neden yanlış? İşte bilmeniz gerekenler...

VÜCUTTAN DAHA FAZLA SIVI KAYBEDER!

Yaşınız, cinsiyetiniz, kilonuz, aktivite seviyeniz ve hava koşulları gibi faktörler, günlük su ihtiyacınızı belirler. Örneğin, spor yapan bir kişi daha fazla su içmelidir çünkü terleme ile vücuttan daha fazla sıvı kaybeder.

Bununla birlikte, genel olarak yetişkin bir insanın günde ortalama 2-3 litre su içmesi önerilir. Bu miktar, yaklaşık olarak 8-10 bardak suya denk gelir. Ancak, bu miktarın tam olarak sizin için uygun olup olmadığını anlamak için bir doktor veya diyetisyenle konuşmanız gerekebilir.

SU İÇMENİZ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Ayrıca, sadece su içmeniz gerektiği anlamına gelmez. Vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı diğer içeceklerden de alabilirsiniz. Örneğin, çay, kahve, süt veya meyve suları da sıvı ihtiyacınızı karşılayabilir.

Ancak, şekerli içeceklerden kaçınmanız önerilir çünkü bunlar vücuttaki sıvı dengesini bozabilir.

İlgili Haberler
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı
Öne Çıkanlar
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Son Haberler
Nick Kyrgios ABD Açık'tan çekildi Spor
Nick Kyrgios ABD Açık'tan çekildi
Üretim tesisinde iş makinesi devrildi. 1 ölü Güncel
Üretim tesisinde iş makinesi devrildi. 1 ölü
Babası tarafından dolandırılmıştı. CZN Burak iğne ipliğe döndü Magazin
Babası tarafından dolandırılmıştı. CZN Burak iğne ipliğe döndü
Ev sahipleri ile kiracıların çekişmesinde son nokta Ekonomi
Ev sahipleri ile kiracıların çekişmesinde son nokta
Türkiye Basın Bülteni 101: Türkçe basın bülteni dağıtımı hakkında her şey Güncel
Türkiye Basın Bülteni 101: Türkçe basın bülteni dağıtımı hakkında her şey
Şansal Büyüka şampiyonluk yarışında en büyük favorisini açıkladı. Spor basınının 1 numarası bir takımın büyük zaafını da ortaya çıkardı Spor
Şansal Büyüka şampiyonluk yarışında en büyük favorisini açıkladı. Spor basınının 1 numarası bir takımın büyük zaafını da ortaya çıkardı
Kars'ta karın ağrısı çeken kadının rahminden 2,5 kiloluk kitle çıkarıldı Güncel
Kars'ta karın ağrısı çeken kadının rahminden 2,5 kiloluk kitle çıkarıldı