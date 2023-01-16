Günde sadece 5 dakikalık nefes egzersizlerinin büyük yararı ortaya çıktı

Yapılan bir araştırmaya göre, derin nefes alma egzersizleri yoluyla ruh halini yükseltmenin yeni bir yolu keşfedildiği vurgulandı.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde bilim insanlarının yaptığı araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

FARKINDALIK MEDİTASYONUNUN UYGULAMASI İSTENİYOR

Yapılan araştırmaya göre; bir ay boyunca her gün beş dakika derin nefes egzersizleri yapan kişilerin, yalnızca meditasyon yapanlara göre endişeli duygularının hafiflediğini ve ruh hallerinin daha iyi olduğunu gördüğü bildirildi.

Deney, 108 katılımcıdan kendilerine en uygun zamanda evde günde 5 dakika üç nefes egzersizinden birini veya farkındalık meditasyonunu uygulamasını istediğinin altını çizdi.

“KAYGIYI AZALTMADA VE REFAHI ARTIRMADA DAHA ETKİLİ”

Araştırma hakkında konuşan bilim insanı Dr. Melis Yılmaz Balban, “nefes almadan ziyade nefes vermeyi vurgulayan uygulamaların kaygıyı azaltmada ve refahı artırmada daha etkili olduğunu” ifadelerini kullandı.

Cell Reports Medicine dergisinde yazan araştırmacılar, olumlu etkilerin nefes çalışması gruplarında “belirgin derecede daha yüksek” olduğunu dile getirdi.

Bir ay sonra katılımcıların ruh halleri Pozitif ve Negatif Etki Çizelgesi kullanılarak ölçüldü. Katılımcılar, egzersizlerin kaygı düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için iki anket doldurdu. Sonuçlar, 28 günlük denemeden önceki verilerle karşılaştırıldı.