﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." denildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." denildi.
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