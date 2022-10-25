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Gündüz kuşağının yıldızı Zuhal Topal'ın eski hâlini görenler tanıyamıyor! İşte, geçirdiği estetik operasyonlar

Zuhal Topal, uzun yıllardan bu yana hayatımızda olan yetenekli bir oyuncu ve sunucu. Son zamanlarda dizilerde oyunculuk yapmak yerine gündüz kuşağı programlarında sunuculuk yapan Zuhal Topal'ı hepimiz neredeyse her gün görüyoruz. İzleyiciler, Zuhal Topal'ın hâlâ genç ve güzel olmasına şaşırıyor. İşte, Zuhal Topal'ın tüm estetik müdahaleleri...

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:24
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Gündüz kuşağının yıldızı Zuhal Topal'ın eski hâlini görenler tanıyamıyor! İşte, geçirdiği estetik operasyonlar

Gündüz kuşağının yıldızı Zuhal Topal'ın eski hâlini görenler tanıyamıyor! İşte, geçirdiği estetik operasyonlar
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Zuhal Topal, 1994 yılında televizyon dünyasına atıldı. Yıllardır hayatımızda olan Zuhal Topal kimi zaman eğlendirdi kimi zaman ağlattı. Rollerini ustaca oynayan yetenekli oyuncu, son dönemlerde dizilerde rol almaktansa gündüz kuşağı programlarında sunuculuk yapmayı tercih ediyor ve kariyerini bu yönde ilerletiyor. Sunuculuğu da başarılı şekilde yapan Zuhal Topal, estetik müdahalelerden kaçınmıyor ve görünümüne özen gösteriyor.

ZUHAL TOPAL'IN DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞİMİ

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. İlkokuldaki tiyatro gösterileri, onun geleceğine yön verdi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 2003 yılındaki Sihirli Annem dizisindeki Suzan karakteriyle hafızalara yer edinen Zuhal Topal, bir neslin çocukluğuna eşlik etti. Başarılı dizilerinin yanında gündüz kuşağı programlarında da sunucu olan Zuhal Topal, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la İzdivaç gibi reyting rekorları kıran programlar sundu. Dış görünüşü yıllar içerisinde değişen Zuhal Topal'ın bu değişimi, tabii ki izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Zuhal Topal'ın estetik operasyon yaptırıp yaptırmadığı hep merak edildi. Botoks, burun estetiği, diş estetiği, dolgu gibi estetikler yaptıran Zuhal Topal, değişimiyle gündemden düşmeyen isimlerden.

BURUN ESTETİĞİ

Yıllar geçtikçe kendinde değişim yaratmayı birçok ünlü istiyor. Bu isimlerden biri de Zuhal Topal. Yıllarca burnunu doğal hâlinde kullanan güzel oyuncu, 40 yaşındayken burun estetiği yaptırdı. Sevenleri ise onun bu değişimini çok beğendi.

BOTOKS İŞLEMLERİ

Yıllar acımasız davranınca hemen herkeste göz kenarı çizgileri ve gülüş çizgileri oluşuyor. Bu çizgiler, yaş aldıkça daha da belirginleşiyor. Zuhal Topal da çoğu insan gibi botoks yaptırmayı tercih ediyor. Eski hâline göre daha genç duran yetenekli sunucu, botoksların yanında dişlerini de ihmâl etmiyor. Dişlerinde de estetik bir gülümseme yakalamak için işlem yaptıran Zuhal Topal eskisine göre daha estetik bir gülümsemeye kavuşan isimlerden biri.

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