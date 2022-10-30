﻿Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İHA'nın haberine göre; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler Dalaman ve Ortaca ilçelerinde metamfetamin maddesi satışı yapan B.D. isimli şahsı takibe aldı. Daha sonra şahsın yakalanması için düğmeye basan ekipler, Dalaman'da B.D.'nin kullandığı aracı kısa süreli kovalamaca sonucu durdurdu. Şahsın kovalamaca esnasında satışa hazır metamfetamin maddelerini kullandığı aracın camından attığı görülmesi üzerine suç unsurları kontrol altına alındı. Yaşanan olay sonrasında soruşturma derinleştirilerek aynı gün şahsın suç ortağı olan R.S. ile birlikte kullanmakta olduğu Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki ikametlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ikametlerde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışında kullanılan aparatlar ele geçirildi. B.D. ve R.S. isimli şahıslarla birlikte ikamette bulunan diğer şahıslar olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Şahıslara uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan B.D. ve R.S. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.