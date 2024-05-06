Güneri Civaoğlu ortaya çıktı. Kurt gazeteci pembe şortuyla dikkati çekti

Uzun süredir ortalıklarda olmayan efsane gazeteci Güneri Civaoğlu sosyal medya hesabından tatil fotoğrafı paylaştı.
Pembe şortuyla olan pozunu paylaşan Civaoğlu’nun 28 Nisan’da tatile çıktığı ortaya çıktı.
Paylaşımına bir de not düşen Civaoğlu “28 Nisan Pazar Bodrum. Yarım saat yüzdüm. Deniz miss…” ifadeleri kullandı.
Civaoğlu’nun o paylaşımı:
GÜNERİ CİVAOĞLU KİMDİR?
1939 Ankara doğumlu olan Türk gazeteci Güneri Civaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu.
Üniversite okurken Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.
Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini de yapan Civaoğlu, Sabah Gazetesi'nde köşe yazarılığı, Show TV nin genel müdürlüğü görevleirni üstlendi.
Milliyet Gazetesi’nin başyazarlığını da yapan Civaoğlu Kanal D'de 8 yıl siyasi olayları yorumladı
Civaoğlu’nun özel bir üniversitede iletişim dersleri verdiği de biliniyor. Evli olan Cıvaoğlu aynı zamanda İstanbul Barosunda kayıtlı avukattır.
Civaoğlu bir zamanlar İsviçre’den gelen dondurmalarıyla da adından söz ettirmişti.