Güneş çarpması nedir? Güneş çarpması belirtileri neler?

Ülkemizde son olarak eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olmasıyla uzmanlar güneş çarpmalarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, güneş çarpması nedir? Güneş çarpması belirtileri neler?

Güneş çarpması nedir? Güneş çarpması belirtileri neler?

Yüksek sıcak hava kişilerde güneş çarpması gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Uzmanlar güneş çarpması konusunda uyarıyor. Peki, güneş çarpması nedir? Güneş çarpması belirtileri neler?

GÜNEŞ ÇARPMASI NEDİR?

Güneş çarpması, bir kişinin oldukça sıcak ve güneşli ortamlarda çalışması, egzersiz yapması veya sadece zaman geçirmesi ile meydana gelebilen bir durumdur.

Sıcak çarpması olarak da bilinen güneş çarpması, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durum olduğu için bilinçli olunması gerekir.

GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERİ NELER?

Güneş çarpması sonrası oluşabilecek diğer belirti ve bulgular şu şekilde özetlenebilir:

- Terleme değişiklikleri

- Bulantı ve kusma

- Ciltte kırmızı renk değişikliği

- Soluk alıp vermenin hızlanması

- Çarpıntı

- Zonklayıcı baş ağrısı

Güneş çarpmasının seyri ve oluşabilecek belirtiler, vücut ısının ne kadar süredir yüksek devam ettiğine göre değişebilir. Vücut ısısının uzun bir süre boyunca yüksek kalması ve bu duruma müdahale edilmemiş olması halinde çeşitli organlarda kalıcı güneş çarpması yan etkileri meydana gelerek farklı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Güneş çarpması tedavisinde temel olarak bireyin vücut sıcaklığının düşürülmesini ve böylelikle başta beyin olmak üzere hayati organların hasar almasının önüne geçilmesi hedeflenir.

Vücut sıcaklığının ani olarak düşürülmesinde soğuk banyo yapılması oldukça etkili olabilir. Ancak ileri yaşlı ya da çeşitli kalp rahatsızlığı olan bireylerde buz banyosu tedavisi çeşitli yan etkiler doğurabileceği için dikkatli olunmalıdır.

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