Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Güneş enerji sistemini tamir etmek için 6 katlı apartmanın çatısına çıkan işçi Lokman Aslan, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Aslan'ın düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülen Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lokman Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)