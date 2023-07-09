Güneş ışınlarının zararlı UV ışınlarına maruz kalmamak için güneş kremi sürülmesi tavsiye ediliyor. Peki, Güneş kremi nasıl kullanılır? Güneş kremi faydaları neler?

Güneş kremi cildiniz ve vücudunuz üzerinde koruyucu bir katman oluşturur. Bu katman sizi güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korur. Kullanımı çok basit olan bu ürünler yani güneş kremleri bilinenin aksine sadece yaz aylarında değil her mevsim cildinizi korur.

Güneş kremleri içerisindeki besleyici ve onarıcı maddeler sayesinde sizi cilt kanserine karşı korur. Ayrıca güneş kremi kullanmak; yaşlanmayı geciktirir, güneş lekelerinin oluşumunu engeller ve güneş yanıklarına karşı cildinizi korur.

GÜNEŞ KREMİ NASIL KULLANILIR?

Güneş kremi, güneşe çıkmadan 20-25 dakika önce uygulanmalıdır.

Güneş kremi, yüz ve boyun bölgesine 1 çay kaşığı olacak şekilde sürülmeli, cildin kremi emmesi beklenmelidir.

Göğüs, sırt, kollar ve bacaklara ise ayrı ayrı bir tatlı kaşığı olacak şekilde güneş kremi sürülmelidir.

GÜNEŞ KREMİ NASIL KULLANILIR?

Güneş kremi seçiminde markadan önce SPF adı verilen koruma faktörüne dikkat edilmelidir. Güvenilir markalardan yapacağınız güneş kremi alışverişlerinizde 15 SPF'ten büyük faktörlü kremleri tercih etmeli, yüzünüz için de 30 SPF'den büyük kremleri seçmelisiniz.

Güneş kremlerini dışarı çıkmadan yarım saat önce vücudunuzun tüm açık bölgelerine (yüz, boyun, dudaklar, kulak üstleri, boyun ve erkeklerde saçsız kafa derisi de dahil) sürmeliniz.

Güneş kremini 4 mevsim kullanmaya özen göstermelisiniz. Kış aylarında günde bir iki kez sürmeniz yeterliyken yaz aylarında 2 saatte bir tazelemeli, suya girip çıktıkça yeniden sürmeli hatta balkonda otururken bile krem sürmeyi atlamamalısınız.