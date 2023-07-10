Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat

Güneşten gelen zararlı UV ışınlarını engelleyerek cilt üstünde koruyucu bir bariyer görevi gören güneş kremleri, doğru kullanılmadığında cilt için yararını kaybettiği bildirildi.

Cilt sağlığını korumak için mutlaka cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanızın gerektiği vurgulandı.

Bunun içinde cilt tipinize uygun bir güneş kremini her mevsim cildinize uygulamalısınız. Ancak güneş kremi seçimi kadar güneş kreminin doğru uygulanması da büyük önem taşıyor.

-Önceden güneş kremi sürmemek

-Tekrarlamamak

-Her gün güneş kremi kullanın

-Yeterince sürmemek

-Belirli bölgeleri atlamak