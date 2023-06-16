Homo sapiensin en eski ayak izi Güney Afrika'da bulundu

Ülkenin güney kısmında insanlığın ilk atası kabul edilen homo sapiensin tarihteki ilk ayak izlerine rastlandı.

Homo sapiensin en eski ayak izi Güney Afrika'da bulundu

Güney Afrika'nın güney kıyısında yeni keşfedilen ayak izlerinin, insanlığın atalarının hareket ve davranışlarına dair değerli bilgiler sağladığı bildirildi.

Yaşları 71.000 ila 153.000 yıl arasında değişen ayak izleri, homo sapiens'e atfedilen en eski ayak izlerinden birini içerdiği açıklandı

Daha önce, ikisi Doğu Afrika'da (Tanzanya'da Laetoli ve Kenya'da Koobi Fora) ve Güney Afrika'da iki (Nahoon ve Langebaan) olmak üzere Afrika'da yalnızca dört site rapor edilmişti. Bununla birlikte, Cape sahilinde yeni tarihlenen yedi hominin iknositinin yakın zamanda keşfi, sayıyı 14'e çıkardı ve Güney Afrika'da dokuz bölgeden oluşan bir küme oluşturdu.

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