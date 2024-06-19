6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tuşba Belediyesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, olay yerine ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın dehşetini gözler önüne serdi.