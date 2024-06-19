Yavrusunu drondan korumaya çalışan anne ayı gülümsetti

Kastamonu’da doğada çekimler yapıp sosyal medya hesabında paylaşan video içerik üreticisi Muhammed Ali Kaş, zaman zaman ziyaret ettiği Kavak köyünün manzarasını ve doğal güzelliklerini görüntülemek için dron ile çekim yaparken meralık alanda dolaşan bir ayıya denk geldi.

Muhammed Ali Kaş, dronu ayının üzerine doğru yönlendirdi. Yavrusunu koruma içgüdüsüyle hareket eden anne ayı, dronu kaçırmaya çalıştı. Kaş, bu anları kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çektiği video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.