Yavrusunu drondan korumaya çalışan anne ayı gülümsetti

Kaynak: İHA
Yavrusunu drondan korumaya çalışan anne ayı gülümsetti

Dronuyla doğada çekim yapan içerik üreticisi, yavru ayıyı fark edince daha yakından çekim yapmak istedi. Ancak anne ayı dronu tehdit olarak algılayıp yavrusunu korumaya çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kastamonu’da doğada çekimler yapıp sosyal medya hesabında paylaşan video içerik üreticisi Muhammed Ali Kaş, zaman zaman ziyaret ettiği Kavak köyünün manzarasını ve doğal güzelliklerini görüntülemek için dron ile çekim yaparken meralık alanda dolaşan bir ayıya denk geldi.

Muhammed Ali Kaş, dronu ayının üzerine doğru yönlendirdi. Yavrusunu koruma içgüdüsüyle hareket eden anne ayı, dronu kaçırmaya çalıştı. Kaş, bu anları kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çektiği video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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