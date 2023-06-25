Güney Kore, ABD'nin liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak

Güney Kore donanmasının, ABD'nin öncülük ettiği Guam açıklarındaki deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.

Güney Kore, ABD'nin liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetleri, birleşik operasyonel yetenekleri geliştirmek için 1-12 Temmuz'da Guam açıklarında düzenlenecek ABD öncülüğündeki "Pacific Vanguard" deniz tatbikatına katılacaklarını açıkladı.

Pacific Vanguard tatbikatına ABD, Avustralya, Güney Kore ve Japonya deniz kuvvetleri iştirak edecek.

Güney Kore donanması tatbikata 4 bin 400 tonluk "Munmu the Great" destroyerini de gönderecek.

Tatbikat kapsamında 4 ülke donanmaları denizaltı karşıtı harekatlar, hava harekatları ve gerçek füze atışları yapacak.

Güney Kore donanması, tatbikata 2019'dan bu yana katılıyor.

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