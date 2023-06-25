Güney Kore, ABD'nin liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetleri, birleşik operasyonel yetenekleri geliştirmek için 1-12 Temmuz'da Guam açıklarında düzenlenecek ABD öncülüğündeki "Pacific Vanguard" deniz tatbikatına katılacaklarını açıkladı.
Pacific Vanguard tatbikatına ABD, Avustralya, Güney Kore ve Japonya deniz kuvvetleri iştirak edecek.
Güney Kore donanması tatbikata 4 bin 400 tonluk "Munmu the Great" destroyerini de gönderecek.
Tatbikat kapsamında 4 ülke donanmaları denizaltı karşıtı harekatlar, hava harekatları ve gerçek füze atışları yapacak.
Güney Kore donanması, tatbikata 2019'dan bu yana katılıyor.