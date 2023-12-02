Güney Kore ilk yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin ilk yerli askeri casus uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
Güney Kore ilk yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi

Kuzey Kore’nin ilk askeri casus uydusunu yörüngeye göndermesinin ardından aynı adım Güney Kore’den geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin ilk yerli askeri casus uydusunun SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 10.19’da fırlatıldığı duyuruldu. Uydunun yaklaşık 4 dakika sonra yörüngeye yerleştiği, saat 11.37'de yer istasyonuyla başarılı bir şekilde iletişim kurduğu kaydedildi. Açıklamada, "Askeri casus uydusunun başarıyla fırlatılmasıyla birlikte ordumuz bağımsız istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini güvence altına almıştır" ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore ile etkin rekabet için bağımsız gözetim ve keşif yeteneklerinin en üst düzeye çıkarılacağı vurgulandı. Seul’ün 2025 yılına kadar uzaya 4 askeri casus uydusu daha göndermeyi planladığı belirtildi.

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KUZEY KORE YÖRÜNGEYE UYDU GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore geçtiğimiz 21 Kasım’da ilk askeri casus uydusunu yörüngeye göndermiş, gelişme Kore Yarımadası’ndaki gerilimi artırmıştı. Seul, tepki olarak 2018 yılında Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmak üzere imzalanan askeri anlaşmayı kısmen askıya alırken, Pyongyang da anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Kuzey Kore son olarak ABD ve Güney Kore'deki önemli askeri üsleri ve hükümet binalarını görüntülemeyi başardığını iddia etmişti.

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