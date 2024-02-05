Güney Kore kıyıya vuran Kuzey Korelilerin cesetlerini yakacak

Güney Kore, kıyılarına ulaşan ve Kuzey Kore vatandaşlarına ait olduğu belirlenen cesetlerin, Pyongyang ile olan iletişim kanallarının kapalı olması nedeniyle geri gönderilemediğini açıkladı. Cesetler, Kuzey'den onay alınmaksızın DNA testlerine tabi tutulduktan sonra yakılacak.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore’nin Birleşme Bakanlığı, ülkenin kıyılarına ulaşan Kuzey Kore vatandaşlarının cesetleri hakkında, Pyongyang yönetimiyle yaşanan iletişim kopukluğu nedeniyle ilgili prosedürleri uygulayamadığını belirtti.

Bakanlık, benzer durumlarda, Kuzey Koreli ailelerin kimliklerinin belirlenmesi için 2014 yılından bu yana bir DNA veri tabanı oluşturulduğunu belirtti. Ancak, 2023 yılının Nisan ve Eylül aylarında bulunan son cesetler için yapılan başvurulara Kuzey Kore’den onay alınamadığı bildirildi.

Bakanlık, Nisan 2023’te Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki iletişim kanalını kapattığını ve bu nedenle Kuzey Kore’nin onay vermemesi durumunda bile DNA testlerinin yapılacağını ve ardından cesetlerin yakılacağını duyurdu.