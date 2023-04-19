Güney Kore Ukrayna'ya silah göndereceğini açıkladı

Güney Kore, Ukrayna'ya yapılan yardımların türünü ilk defa değiştirebileceğinin sinyalini verdi. Buna göre Güney Kore yönetimi Ukrayna'ya silah yardımında bulunabilir.

Önümüzdeki hafta ABD’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde Reuters ile söyleşi gerçekleştiren Yoon, hükümetin Güney Kore’nin 1950-53 Kore Savaşı sırasında aldığı uluslararası yardıma benzer şekilde Ukrayna’yı savunmaya ve yeniden inşa etmeye nasıl destek olabileceğini araştırdığını söyledi.

Yoon, “Sivillere yönelik geniş çaplı bir saldırı, katliam veya savaş yasalarının ciddi şekilde ihlali gibi uluslararası toplumun göz yumamayacağı bir durum olursa, yalnızca insani veya finansal destek vermekte ısrar etmemiz zor olabilir” dedi.

Seul, Ukrayna’ya silah desteği sağlama olasılığını reddetmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesinin ardından ilk kez ülkeye silah sağlamaya istekli olduğu yönünde sinyal verdi.