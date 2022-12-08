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Güney Kore yaş hesaplamada uluslararası yönteme geçecek

Güney Kore'de yaş hesaplamak için kullanılan geleneksel yöntemlerin yerine Haziran 2023'ten itibaren uluslararası hesaplama yöntemi kullanılacak.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 21:53
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Güney Kore yaş hesaplamada uluslararası yönteme geçecek

Güney Kore yaş hesaplamada uluslararası yönteme geçecek
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Güney Kore Ulusal Meclisi'nde, ülkede halihazırda kullanılan farklı yaş sistemleri yerine doğum gününe dayalı uluslararası yaş hesaplama yöntemine geçilmesi kabul edildi.

Güney Kore'de Haziran 2023'te resmen yürürlüğe girecek uluslararası yaş hesaplama yöntemi, tüm yargı ve idari birimlerde kullanılacak.

Söz konusu yeni sistemde, Güney Korelilerin yaşlarının bir veya iki yaş küçülmesi bekleniyor.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Yoo Sang-bum, mecliste yaptığı konuşmada, yaş sayma yöntemlerinin gözden geçirilmesiyle gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetlerin azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

Güney Kore'de 3 yaş hesaplama sistemi kullanılıyor

Yoo, çünkü farklı yaş hesaplama yöntemleri nedeniyle yasal ve sosyal sorunların yanı sıra karışıklıkların da devam ettiğini belirtti.

Güney Kore'de halihazırda 3 yaş hesaplama sistemi kullanılıyor.

Buna göre, en çok kullanılan "Kore yaş sisteminde" bebekler doğduğunda bir yaşında sayılıyor ve her yıl 1 Ocak'ta yeni yaşlarına giriyorlar.

Bir başka "yaş hesaplama" yönteminde de kişinin doğduğundaki yaşı sıfır sayılıyor ve her yıl 1 Ocak'ta bir yaş daha alıyor. Bu yöntem, genel olarak kişilerin alkol ve sigara içmek için yasal yaşının hesaplanmasında kullanılıyor.

Gereksiz sosyal maliyetlere de neden oluyor

Ancak Güney Kore, küresel olarak kabul gören, kişilerin her yıl doğdukları günlerde yaş almasına dair yöntemi de kullanıyor.

Yaş hesaplamasında farklı yöntemlerin kullanılması, tıbbi ve idari hizmet sağlama gibi konularda karışıklığa ve gereksiz sosyal maliyetlere neden oluyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, seçim kampanyası sürecinde tüm yaş sistemlerini birleştirerek karışıklıklara son vereceklerine dair söz vermişti.

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