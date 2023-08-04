Güney Kore'de liseyi basan saldırgan öğretmeni bıçakladı

Güney Kore’nin Seongnam şehrindeki bir alışveriş merkezinde dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından bugün bir bıçaklı saldırı daha gerçekleştirildi.

Daejeon şehrinde bulunan bir liseye giren kimliği belirsiz saldırgan, bir öğretmeni bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yerel saatle 10.00 sıralarında kendini okulun eski bir mezunu olarak tanıtarak içeri giren 20'li yaşlardaki şüpheli, öğretmenler odasına giderek hedefindeki şahsı aradı. Saldırgan, sınıfta olduğunu öğrendiği 40'lı yaşlardaki öğretmeni sınıfın önünde beklemeye başlarken öğretmenin tuvalete gittiği sırada elindeki bıçakla öğretmeni yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Okul çevresinde geniş çaplı arama başlatan polis, saldırganı 2,5 saat sonra olay yerine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yakaladı.

Ağır yaralanan öğretmenin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

BIÇAKLI SALDIRILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Güney Kore'nin Seongnam şehrinde dün bıçaklı saldırı paniği yaşanmış, bir alışveriş merkezi önündeki 4 kişiyi aracıyla çarparak yaralayan saldırgan, ardından içeriye girerek 9 kişiyi bıçaklamıştı. 21 Temmuz'da Seul'deki Sillim metro istasyonunun yakınlarında yaşanan bıçaklı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı. Son olarak Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kurmaylarına olası bıçaklı saldırı eylemlerinin önüne geçmek için sert tedbirler alma talimatı verdiği bildirilmişti.