Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 22 ölü, 14 kayıp

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 22 kişinin hayatını kaybetti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 6 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 22 ölü, 14 kayıp

Güney Kore'de 3 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'nın verilerine göre sel baskınları ve toprak kaymaları sonucu yerel saatle 18.00 itibarıyla 22 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Gyeongsang bölgesinde 16, Güney Chungcheong bölgesinde 4, Sejong şehrinde 1 ve Kuzey Chungcheong bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kayıp olarak kayıtlara geçen 14 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Toprak kayması ve sel nedeniyle en az 59 kamu tesisi ve yol ile 80 özel mülk zarar gördü. Goesan Barajı'ndaki taşkın nedeniyle 6 bin 400 kişi tahliye edilirken, ülkenin diğer bölgelerinde de binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. En az 8 bin 300 hanede elektrik kesintisi yaşandı. Ülkenin ulusal demir yolu işletmecisi Korail, bazı tren seferlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Başbakan Han Duck-soo orduya kurtarma çalışmalarına yardım talimatı verdi.

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