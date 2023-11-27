Güney Kore’de şiir okuyan adama hapis cezası verildi

Güney Kore medyasının haberine göre Lee Yoon-seop isimli 68 yaşındaki bir adam, 2016 yılında Kuzey Kore devlet medyasında yayınlanan yazısında birleşmeyi savundu.

İki Kore'nin Pyongyang'ın sosyalist sistemi altında birleşmesi halinde insanların ücretsiz barınma, sağlık ve eğitim alabileceğini yazdı.

Şahıs, Kuzey Kore'nin kamuoyunda övülmesini yasaklayan bir yasa uyarınca mahkum edildi.

‘Birleşme Araçları’ başlıklı yazısında Lee, birleşik bir Kore'de daha az insanın kendi canına kıyacağını veya borç içinde yaşayacağını da eleştirel biçimde yazdı.

Şiir, Kasım 2016'da Kuzey'de düzenlenen bir şiir yarışmasının kazananlarından biriydi.

The Korea Herald'ın haberine göre Lee, benzer bir suçtan dolayı geçmişte de 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Korea Herald, Seul mahkemesinin Pazartesi günkü kararında, onun "Kuzey'i yücelten ve öven önemli miktarda propaganda üretmeye ve yaymaya devam ettiğini" söyledi.