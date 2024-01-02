Güney Kore'de son 40 yılın en şiddetli kar yağışı kaydedildi

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore'de son 40 yılın en şiddetli kar yağışı kaydedildi
Güney Kore'nin başkenti Seul, son 40 yılın en şiddetli kar yağışıyla beyaza büründü.

Güney Kore'nin başkenti Seul, 40 yılı aşkın süredir kaydedilen en büyük tek günlük kar yağışını aldı.

Ülkenin hava durumu ajansı yaptığı açıklamada, gün Seul'e bir günde 12,2 santimetre kar düştüğünü ve bunun 1981'den bu yana en yoğun yağış olduğunu söyledi.

Kore Meteoroloji İdaresi, Seul'ün tamamı için şiddetli kar uyarısı yayınlandığını ve daha sonra günün ilerleyen saatlerinde kar yağışının kaldırıldığını söyledi. Güney Kore'nin diğer bölgelerinin de kar veya yağmur aldığını söyledi.

Güney Kore güvenlik kurumu, Seul ve diğer bölgelerde yağan karın trafik sıkışıklığına yol açtığını ancak kar yağışına bağlı herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.

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