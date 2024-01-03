Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alırken Ocak ayının ikinci haftası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’ye göre İstanbul’a kar ne zaman geliyor?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanlarına göre Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası 10-11 Ocak tarihlerinde yeni İstanbul'a geliyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu açıkladı. Soğuk hava dalgası beraberinde kar yağışını da getirmesi bekleniyor.

Sosyal medyadan hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" dedi.

Orhan Şen gelen yeni soğuk hava dalgasıyla İstanbul'da kar yağma ihtimalinin de olduğunu belirtti.

Hava sıcaklıklarının son 10 gündür mevsim normallerinin üstünde olduğunu belirten Orhan Şen, 10-11 Ocak tarihinden itibaren soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağını ve kar yağışının da başlayabileceğini açıkladı.