Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kaynak: AA
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Kocaeli’nin yüksek kesimleri karın etkisini göstermesiyle beyaza büründü.

Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki belirli bölgeler karla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın karla mücadele ekiplerinin, şehrin yüksek bölgelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü ve hava tahmin raporlarına göre önlemler alındığı belirtildi.

Ekiplerin, Kartepe, İzmit, Umuttepe, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Kuruçeşme ve Başiskele’deki belirli yolları açık tutmak ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

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