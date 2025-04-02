Güney Kore'de TÜFE, beklentileri aştı

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla Şubat ayında politika faizini 25 baz puan düşürerek %2,75'e çekti. Bu, mevcut gevşeme döngüsünde toplamda 75 baz puanlık bir indirim anlamına geliyor. Merkez Bankası, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve iç siyasi karışıklıkların etkisiyle 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminini %1,5'e düşürdü.

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ABD TARİFELERİNİN EKONOMİYE ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik, alüminyum ve otomobil ithalatına yönelik ek gümrük tarifeleri, Güney Kore'nin ihracat odaklı ekonomisi üzerinde baskı oluşturuyor. Bank of Korea, bu tarifelerin 2025 ve 2026 yıllarında ülkenin büyüme oranını sırasıyla %0,1 ve %0,4 puan düşürebileceğini öngörüyor.

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İÇ SİYASİ KARIŞIKLIKLARIN EKONOMİYE YANSIMALARI

Aralık ayında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süreliğine sıkıyönetim ilan etmesi ve ardından görevden alınması, ülkede siyasi belirsizliği artırdı. Bu durum, tüketici güvenini zayıflatarak perakende satışların düşmesine ve işsizlik oranlarının artmasına neden oldu. Ayrıca, Güney Kore wonu ABD doları karşısında değer kaybetti ve bu da enflasyonist baskıları artırdı.

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İHRACAT PERFORMANSI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Mart ayında Güney Kore'nin ihracatı yıllık bazda %3,1 artarak 58,24 milyar dolara ulaştı. Ancak, bu artış piyasa beklentilerinin altında kaldı ve küresel ticaret savaşının etkileri konusunda endişeleri artırdı. Özellikle yarı iletken ihracatı %11,9 artış gösterirken, otomobil ihracatı %1,2'lik mütevazı bir yükseliş kaydetti.

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GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Ekonomistler, ABD'nin uyguladığı tarifelerin ve iç siyasi belirsizliklerin devam etmesi halinde, Güney Kore ekonomisinin daha fazla zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi ve hükümetin ek mali teşvik paketleri açıklaması bekleniyor. Ancak, uzun vadeli ekonomik istikrarın sağlanması için yapısal reformların da gerekli olduğu vurgulanıyor.