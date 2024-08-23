Güney Kore'deki otel yangınında ölü sayısı artıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Güney Kore'deki otel yangınında ölü sayısı artıyor

Güney Kore'nin Bucheon kentindeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Otel yangınında ölü sayısı artıyor

Yetkililer, Seul'un batısında yer alan 9 katlı otelin 8. katında çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, ölü sayısının 7'ye, yaralı sayısının ise 12'ye ulaştığı belirtildi. Yangının otelde yangın söndürücü fıskiye sisteminin bulunmaması nedeniyle hızla yayıldığı ve dumanın kısa sürede diğer katlara ulaştığı ifade edildi.

İtfaiye yetkilisi Lee Sang-don, otelin 2003 yılında inşa edildiğini ve o dönemde yangın söndürme fıskiye sisteminin zorunlu olmadığını vurguladı. Yangın yerine ulaştıklarında katların çoktan dumanla dolduğunu belirtti. Ayrıca, yangının başladığı odada kalan kişinin "yanık kokusu" nedeniyle odasını değiştirdiği ve yangın başladığında odanın boş olduğu belirtildi.

Bir diğer itfaiye yetkilisi Cho Seon-ho, beş kişinin dumandan hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise 8. kattan atlayarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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