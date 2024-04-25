Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İHA
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’ın Bihar eyaletindeki bir otelde çıkan yangın sonucu 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Bihar eyaletinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Patna kentinde Pal Otel'de yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede tüm oteli kaplarken, feci olay sonucu 6 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

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Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, oteldeki 45 kişinin güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Can kaybını yükselmesinden korkulan olayda, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, yangının mutfakta başladığı ve kısa sürede binayı sardığı öğrenilirken, otel müşterilerinin yangın esnasında kahvaltı yaptığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangını söndürülürken, otel binası kullanılamaz hale geldi.

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