Güney Kore'nin seçimlerinde kullanılan animasyonlar sosyal medyada gündem oldu

10 Nisan'da gerçekleşen Güney Kore seçimleri, ülkenin 300 sandalyeli Ulusal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek için yapıldı. Bu seçimde, muhalefetteki liberal Demokratik Parti, ittifak yaptığı diğer küçük partilerle birlikte parlamentodaki 300 sandalyeden 192'sini kazandı. Seçim sonuçlarının ilerleyişini canlı bir şekilde gösteren yerel kanalların hazırladığı animasyonlar ise sosyal medyada gündem oldu. Güney Kore doğumlu fenomen Chaby Han, sosyal medya hesabında bu eğlenceli animasyonların geçmiş yıllarda başladığını belirtirken, bunun sebebini "Eski jenerasyonların siyasetçilere bakış açısıyla, genç neslin bakış açısı arasında büyük farkların olması" diyerek açıkladı.