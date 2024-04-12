Güney Kore'nin seçimlerinde kullanılan animasyonlar sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore'nin seçimlerinde kullanılan animasyonlar sosyal medyada gündem oldu
Genel seçim için sandığa giden Güney Kore'de, seçim sonuçlarını göstermek için yapılan animasyonlar sosyal medyada ilgi gördü.

10 Nisan'da gerçekleşen Güney Kore seçimleri, ülkenin 300 sandalyeli Ulusal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek için yapıldı. Bu seçimde, muhalefetteki liberal Demokratik Parti, ittifak yaptığı diğer küçük partilerle birlikte parlamentodaki 300 sandalyeden 192'sini kazandı. Seçim sonuçlarının ilerleyişini canlı bir şekilde gösteren yerel kanalların hazırladığı animasyonlar ise sosyal medyada gündem oldu. Güney Kore doğumlu fenomen Chaby Han, sosyal medya hesabında bu eğlenceli animasyonların geçmiş yıllarda başladığını belirtirken, bunun sebebini "Eski jenerasyonların siyasetçilere bakış açısıyla, genç neslin bakış açısı arasında büyük farkların olması" diyerek açıkladı.

Son Haberler
Tokat'ta iki araç birbirine girdi. 4 yaralı Gündem
Tokat'ta iki araç birbirine girdi. 4 yaralı
Meyve kasalarından çıkan yangın paniğe neden oldu Yaşam
Meyve kasalarından çıkan yangın paniğe neden oldu
‘Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı’ yazısına soruşturma Gündem
‘Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı’ yazısına soruşturma
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. 5 yaralı Gündem
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. 5 yaralı
Market deposu alev alev yandı Gündem
Market deposu alev alev yandı
Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi yalanlaması Spor
Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi yalanlaması
Bahar dizisine sürpriz konuk Magazin
Bahar dizisine sürpriz konuk