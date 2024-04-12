Bot yarışında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, geleneksel olarak düzenlenen bot yarışları, eyaletin su kanallarında yapılan renkli etkinlikler arasında yer alır. Bu yarışlar genellikle festivallerde ve özel günlerde düzenlenir ve bölge halkı tarafından büyük ilgi görür. Ancak, yarışlar sırasında kazaların yaşanmasının da önüne geçilememektedir. Son yaşanan bir kazada ise, botun üzerinde kürek çeken insanlar hızını alamayarak öndeki bota çarpıyor. Kaza sonucu, darbe alan botun üzerindeki insanların su kanalına düştüğü görülüyor. Yaşanan korku dolu kaza kameraya anbean yansıdı.